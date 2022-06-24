Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları

Kiraz güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Yağ, kolesterol veya sodyum içermezler. Lif, A vitamini, demir, kalsiyum ve protein gibi temel minerallerin yanı sıra ayrıca önemli miktarlarda potasyum içerirler.

Sindirim sistemi sağlığımızı gözeten, metabolizmamızı hızlandıran, kabızlığa iyi gelen kiraz sapı çayının saymakla bitmeyecek kadar çok faydası bulunuyor.

Kurutulmuş kiraz sapı çayının faydaları başlıklı bu yazımızda aynı zamanda kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

İşte, kiraz sapı çayına dair merak edilenler:

Kiraz Sapı Çayı Nedir?

Kiraz saplarının kurutulması, ardından da uygun saklama koşullarında muhafaza edilmesi sonrasında elde edilen kurutulmuş kiraz saplarının demlenmesi ile elde edilen kiraz sapı çayı, son derece besleyici, vitamin ve mineraller açısından zengin bir çay olarak kabul ediliyor.

Pek çok diyetisyen tarafından zayıflamak isteyenlere de önerilen kiraz sapı çayı, lezzetli ve eşsiz tadı ile de pek çok bitki çayından ayrılıyor.

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir çay.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Hazırlanır?

Kurutulmuş kiraz saplarının tıpkı çay demler gibi demlenmesi sonrasında hazırlanan bu çayı dilerseniz marketlerden hazır bir şekilde temin edebilirsiniz.

Ancak, marketlerden satın aldığınız ürünlerin taze kurutulmuş kiraz sapları ile aynı sonucu vermeyeceğini de hatırlatmakta fayda var.

Kiraz Sapı Çayı Tarifi

Kiraz sapı nasıl kurutulur ve kiraz sapı çayı nasıl elde edilir sorusunun cevabını sizlere vererek yardımcı olmaya çalışacağım.

Bu leziz mi leziz çayı kendi ellerinizle hazırlamak istediğinizde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle kiraz sapını güzelce ayıklayın. Ardından geniş ve temiz bir bez üzerine kiraz saplarını yayın. Kiraz saplarını güneş almayan bir ortamda 3 gün boyunca kurumaya bırakın. Serin bir ortam tercihinde bulunmanız, bu noktada oldukça önemli. Ardından kuruttuğunuz kiraz saplarını cam bir kavanozda saklayın. Çayınızı demlemek istediğinizde bu sapları cam kavanozdan çıkarın. Kalan miktarı ağzı kapalı cam kavanozda saklamaya devam edebilirsiniz. Kiraz sapı çayını demlemek istediğinizde bir buçuk litre suyu bir çaydanlığa ya da tencereye koyun. Ardından birkaç adet, ortalama 15 gram kiraz sapını iyice kaynatın. Çay kaynadığında çayınızı 5-10 dakika ılımaya ve demlenmeye bırakın. 5-10 dakikanın sonunda çayınızı afiyetle tüketebilirsiniz.

Dikkat: Bu harika çayın zayıflatıcı özelliğinden yararlanmak istiyorsanız; çayınıza şeker ilave etmekten kaçınmalısınız. Çayınızı tatlandırmak adına bir miktar bal ilave edebilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayının Faydaları Nelerdir?

En sevilen bitkisel çaylardan biri olan kiraz sapı çayı hakkında ciltguzellik.com'un haberine göre faydaları. Düzenli içildiğinde sağlığa faydası olan kiraz sapı çayı zayıflamak için etkili bitki çaylarından biridir.

İşte kiraz sapı çayının faydaları

Ödem attırıyor

Özellikle regl dönemindeki bayanların ortak şikayetlerinden biri olan şişkinliğe iyi gelen kiraz sapı çayı, ödemin vücuttan daha kolay bir şekilde atılmasına olanak tanıyor.

Yüz şişmelerini de gideren bu etkili çay; bir yandan da böbreklerin temizlenmesine katkıda bulunuyor. Böylelikle kişinin böbrek sağlığını gözeterek, çoğu böbrek rahatsızlığına yakalanmasının önüne geçiyor. Böbrek kum ve taşlarının daha kolay bir şekilde düşürülmesine aracılık ediyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor

Genelde vücudun susuz kalması doğrultusunda gelişen idrar yolu şikayetlerini en aza indirgeyen ve idrar söktürücü bir etki gösteren bu çay; idrar yolu enfeksiyonlarını da doğal bir şekilde tedavi ediyor.

Özellikle kadınlarda görülen sistite iyi gelen kurutulmuş kiraz sapı çayı; erkeklerde de prostat sağlığını gözetiyor.

Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor

Vitamin ve mineraller açısından zengin olan kurutulmuş kiraz sapı çayının faydaları arasında bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi ve pek çok hastalığa yakalanmaktan bizleri koruması da bulunuyor.

Vücudumuzun serbest radikallerle daha kolay ve etkili bir şekilde savaşmasını sağlayarak, vücudumuza direnç katıyor.

Serbest radikallerin hücrelerimize hasar vermesini önlüyor.

Metabolizmamızı hızlandırıyor

Özellikle düzenli ve sürekli olarak kilo alımından şikayetçi olanların mutlaka tüketmeleri gereken bu çay; metabolizma hızımızı en az iki katına çıkarıyor. Böylelikle yavaş çalışan metabolizma yüzünden vücudumuzun kalori yakımında zorlanmasını durdurmuş oluyor.

Sonuç olarak, kalori yakımının hızlanması doğrultusunda kilo almamızı da önlemiş oluyor. Aynı zamanda şekersiz olarak tüketildiğinde fazlalık yağlarımızdan kurtulmamıza öncülük ediyor.

Kısacası kurutulmuş kiraz sapı çayı, sağlıklı bir şekilde zayıflayabilmemizin yolunu açıyor.

Eklem iltihaplanmalarını tedavi ediyor

Eklemlerdeki iltihaplanmayı yavaşlatan bu çay, iltihaplanmanın neden olduğu ağrıları da dindiriyor.

Özellikle romatoid artrit gibi iltihaplı eklem rahatsızlığı bulunan hastalara gün içerisinde birkaç bardak kiraz sapı çayı tüketmeleri öneriliyor.

Güçlü bir antioksidan olarak kanı temizliyor

Güçlü bir antiokdisan olan kiraz sapı çayı; vücudumuzu ve kanımızı toksik maddelerden arındırıyor. Kanımızı temizleyerek, organlarımız arasındaki oksijen iletimini hızlandırıyor.

Yani daha sağlıklı ve daha genç bir yaşam sürmemizin kapılarını açıyor.

Bu çayın sağlam bir antioksidan olması, cilt sağlığımızı da gözetmesini sağlıyor. Cildimizi de toksinlerden arındıran kiraz sapı çayı; daha canlı, ışıltılı ve sorunsuz bir cilde sahip olabilmemize fırsat tanıyor.

Kiraz Sapı Banyosu Ne İşe Yarar?

Kiraz sapını demleyerek, çay olarak tüketebileceğiniz gibi cildinizdeki ödem oluşumunu gidermek adına cildinizdeki sorunlu bölgeye kiraz sapı banyosu uygulayabilirsiniz.

Yüz, ayak, bacak bölgesindeki şişliklerden kurtulmak adına kiraz sapı banyosundan yararlanabilirsiniz.

Kiraz sapı banyosu nasıl yapılır?

Yaklaşık 4 litre suda 5-6 adet kiraz sapını kaynatın. Suyun 5 dakika için ılımasını bekleyin. Ardından şiş olan ayaklarınızı, bacaklarınızı ya da ellerinizi bu suyun içerisinde bekletin. Banyodan daha iyi bir sonuç almak adına suya bir miktar tarçın ilave edin.

Dilerseniz küvetinizdeki ılık suya bir miktar kiraz sapı ilave edebilir, bu suyun içinde 15-20 dakika dinlenebilirsiniz. Böylelikle vücudunuzdaki şişliklerin yanı sıra eklem ağrılarından da kurtulabilirsiniz.

UYARI: Kiraz sapını rutubetli ve nemli bir ortamda kurutmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde saplarda mantar ve bakteri gibi birtakım zararlıların üremesine neden olabilirsiniz.

Zayıflatan Kurutulmuş Kiraz Sapı Çayı Tarifi (Suna Dumankaya)

Bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın bu tarifini hemen deneyerek, sağlıklı bir şekilde zayıflamaya başlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Bir tutam kurutulmuş kiraz sapı

Bir tutam adaçayı

Bir tutam biberiye çayı

Bir tutam papatya

Bir tutam sinameki

Bir tutam mercanköşkü

Bir tutam keten tohumu

Hazırlanışı:

Yukarıdaki tüm şifalı bitkileri bir tencerede suyun içerisinde 5 dakika kaynatın. Karışım kaynadığında 5 dakika ılımaya bırakın. Karışım ılıdığında cam bir kavanoza aktarın. Karışımı her akşam düzenli bir şekilde tüketin. Bu karışım sayesinde yavaş çalışan metabolizmanızı hızlandırabilir, kabızlıktan kurtulabilir ve kolaylıkla zayıflayabilirsiniz. Romatizmaya iyi gelen kurutulmuş kiraz sapı çayı tarifi (Beslenme Uzmanı Özge Arı) Başta iltihaplı romatizma ve fibromiyoloji gibi pek çok eklem ve kas ağrılarına iyi gelen bu kür sayesinde ağrısız bir hayata Merhaba, diyebilirsiniz.

Malzemeler:

30 gram kiraz sapı

1 litre steril su

Hazırlanışı:

30 gram kurutulmuş kiraz sapını 1 litre steril suda 10 dakika boyunca bir çaydanlık ya da tencerede kaynatın. Bu çayı günde birkaç sefer olacak şekilde tüketebilirsiniz. Romatizma ve gut kaynaklı ağrılarla savaşmak, eklem kireçlenmelerine ve damar sertliğine karşı korunmak adına bu çayı haftada birkaç kez tüketmenizi öneriyoruz. Bu çayı aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırmak ve yağ yakımını kolaylaştırmak amacıyla da tüketebilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Tedavi Eden Kurutulmuş Kiraz Sapı Çayı Tarifi (Suna Dumankaya)

Sistit başta olmak üzere pek çok idrar yolu enfeksiyonunu tedavi eden bu kür sayesinde düzenli olarak da tuvalete çıkabilirsiniz.

Malzemeler:

20 gram kurutulmuş kiraz sapı

20 gram mısır püskülü

Hazırlanışı:

Mısır püskülü ve kiraz sapını bir litre suda 5 dakika kaynatın. 5 dakika sonrasında çay demler gibi demleyin. 30 dakika sonrasında çayı tüketmeye başlayın. Gün içerisinde bu kürü dilediğinizce tüketebilirsiniz. Dilerseniz, küre bir miktar elma kabuğu da ilave edebilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayının Zararları

Sayısız faydası bulunan kiraz sapı çayının zararları ve yan etkileri bulunmaktadır. En bilinen etkisi kan sulandırıcı olduğu için fazla tüketilmesi asla tavsiye edilmez. Kiraz sapı çayı zayıflamak için kullanmayı düşünenler en fazla 3 hafta kadar kullanmalıdırlar.

Taze olarak kurutulmuş kiraz sapları ile çay yapmak daha az yan etkilerini ve zararlarını görmenizi sağlayacaktır. Gün içerisinde aşırıya kaçmadan tüketilmesi çok faydalıdır.

Kiraz Sapı Çayı Kalori

1 bardak kiraz sapı çayı 1 kaloridir. Düşük kaloriye sahip olduğu için kilo vermek isteyenlerin tüketmeleri tavsiye edilir.

Kiraz Sapı Çayı Böbrek Çalıştırır mı?

Düzenli olarak tüketildiğinde böbrekleri ve sindirim sistemini çalıştıran etkiye sahiptir. Böbreklerin temizlenmesi için için etkili çaylardan biridir.

Kiraz Sapı Çayı Böbrek Taşına İyi Gelir mi?

Kiraz sapı çayı tüketerek böbrek taşlarından kurtulmanız mümkün. Böbrek taşlarını düşürdüğü gibi böbrek taşı oluşmasını önlemektedir. Ödem sökücü etkisi olan bu çay idrar söktürücü çay olarak bilinmektedir.

Kiraz Sapı Çayı Baş Ağrısı İçin Kullanılır mı?

Sağlığa faydası olan kiraz sapı çayı tükettiğinizde baş ağrısının kısa zamanda geçmesini sağlayabilirsiniz. Doğal ağrı kesicilerden biridir.

Kiraz Sapı Çayı Adet Söktürür mü?

Kurutulmuş kiraz sapı çayı adet söktürücü bitkisel çaylardan biridir. Adet dönemine girmeden önce tüketmeye başlayabilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayı Emziren Anneler Kullanabilir mi?

Kiraz sapı çayı emziren annelerin kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kiraz sapı çayı tansiyon düşürücü ve kan sulandırıcı etkiye sahip olduğundan emziren anneler günde 1 yada 2 bardak içebilir.

Kiraz Sapı Çayı Günde Kaç Bardak İçilmeli

Unutmaması gereken bir husus ise sadece kiraz sapı çayı değil diğer bitkisel çayları dozunda içmek çok önemlidir. Dozunda içilen bitki çayları fayda sağlarken aşırı tüketmek bazı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Gün içerisinde 2 yada 3 bardak tüketmek yeterlidir.

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