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Kadın - Aile Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı tarifleri
Kadın - Aile

Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı tarifleri

Gülgiller familyasından olan kirazın ana vatanı Güney Kafkasya ve Kuzey Anadolu topraklarıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:33:00 - 2021-11-10 22:35:10
Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı tarifleri

Kiraz sapı, A, C ve E vitamini yönünden oldukça zengin bir kaynaktır. Yeter miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içerir. Doğanın bize sunmuş olduğu şifa kaynaklarından bir olan kiraz sapını çay olarak kolayca tüketebilirsiniz. Bu sayede birçok problemden kurtulabilir, daha sağlıklı ve zinde olabilirsiniz.

Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir?

  • Kiraz sapı çayı antioksidan özelliği ile vücuttan toksin maddelerin atımını kolaylaştırır.
  • Böbreklerin ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.
  • Kiraz sapı çayı ödem atılmasını sağlar.
  • İdrar yolları enfeksiyonlarını önler.
  • Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direncini artırır.
  • Böbrek taşlarının ve kumunun düşürülmesinde etkilidir.
  • Uzun süre tokluk hissi sağlar.
  • Eklem iltihapları ve romatizmal kaynaklı iltihaplarda iltihap söktürücüdür
  • Uyku düzeninin sağlanmasında etkindir.

Kiraz Sapı Nasıl Kullanılır? Tarifler

Kiraz Sapı Çayı:

Kurutulmuş kiraz saplarını, 2 bardak suyun içerisine koyun ve kaynatın. Bir bardak suya 20 adet kiraz sapı koyabilirsiniz. Kaynayan çayı bardağa koyun ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından çayı tüketebilirsiniz. Aç karnına içilmesi tavsiye edilir. 

Kiraz Sapı Maskesi:

Sadece yüz bölgesi için bakım yapmak istiyorsanız, hazırladığınız kiraz çayını kullanabilirsiniz. Pamuğu soğuyan çaya batırın ve yüzünüze hafif dokunuşlarla masaj yapın. 10 dakika beklettinten sonra bol su ile durulayın.

Kiraz Sapı Suyu:

Kiraz sapını cildinize iyi gelmesi için kullanacaksanız, kiraz saplarını 5 dakika suyun içinde kaynatın. Ardından kaynayan suyu duş suyu ile karıştırarak vücudunuza dökün.

 

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