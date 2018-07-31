Kiraz lekesi nasıl çıkar?

Kiraz kırmızı meyveler içinde en yoğun pigmentlere sahip olanlarından biridir. Bu pigmentleri yok etmenin yolu oksijenli çözeltilerden geçmektedir. Bu çözeltiler ağartıcılar veya daha güçlü asidik çözeltiler olabilir.

Bu lekelere çitileyerek veya fırçayla müdahale etmek yanlış olacaktır. Bu lekenin kumaşın gözenekleri arasında hapsolmasına yol açacaktır. Lekeye tazeyken müdahale etmek çok önemlidir. Aksi takdirde asidik çözeltiler içerisinde kumaşı bekletmeniz gerekecektir ve bu kumaşlara zarar verebilir.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke içerdiği asitler ile lekeyi kumaştan kolaylıkla uzaklaştıracaktır. Burada yapmanız gereken bir kap içerisine beyaz sirke ve eşit miktarda su koyup lekeli alanı bu karışım içerisinde 24 saat bekletmektir. Daha sonra kumaşın yıkama talimatlarına göre yıkayabilirsiniz.

OKSİJENLİ SU

Oksijenli suyu eczanelerden temin edebilirsiniz. Kumaşlarda ağartıcı etkisi olabileceğinden uygulamadan önce küçük bir alanda test ediniz. Daha sonra doğrudan leke üzerine uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra yıkayın.

HALI VE DÖŞEMELERDEN ÇIKARMA

Halı ve döşemelik kumaşlardan kiraz lekesi biraz daha zor temizlenir. Bu lekelerle baş edebilmek istiyorsak lekeye mümkün olduğunca erken müdahale etmek gerekir. Deri ve süet yüzeylerden de bu lekeleri çıkarmak için benzer yöntemler işe yarayacaktır.

Kiraz içerisindeki kırmızı pigmentler halı ve döşemelere çabuk nüfuz eder ve buralarda yerleşerek zorlu lekelere sebep olurlar. Ancak asidik çözeltilerle bu lekeleri çıkarmak mümkündür.

Halı ve döşemelik kumaşlardan bu lekeleri çıkarmak istiyorsak mümkün olduğunca hızlı hareket etmeli ve halıyı kesinlikle fırçalamamalıyız. Bu pigmentlerin derin gözenekler içerisinde yerleşmesine yol açacaktır. Bu yöntemler arasında en etkili olanı klorlu ağartıcılardır. Ancak bu sadece açık renkli döşeme ve halılara uygulanmalıdır.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı halı liflerine zarar vermeden kiraz lekesini çıkarmanın en güvenilir yoludur. Biraz su içerisine 2-3 kaşık kadar bulaşık yıkama sıvısı koyun ve hazırladığınız karışımı sünger yardımıyla uygulayın. Özellikle taze lekeleri bu şekilde kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon suyu içeriğindeki asit sebebiyle yoğun pigmentler içeren lekelerle mücadele etmekte oldukça başarılıdır. Leke üzerine doğrudan uygulayabilirsiniz. Ardından mikrofiber bir bezle silmelisiniz. Lekeler çıktıktan sonra limon lekesi kalmaması için beyaz sirkeli su ile durulamanızda fayda vardır.