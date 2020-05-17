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Sağlık

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan kiraz, tam bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Uzmanlar ise, kirazın Ramazan ayında iftardan sonra bir avuç olarak tüketilmesini öneriyor. İşte, cilt sağlığından sindirim problemlerine kadar birçok mucizevi fayda sağlayan kirazın faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-05-17 04:55:00 -
Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Kiraz, yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi ve insan sağlığına birçok faydası var. Tam bir şifa kaynağı olarak bilinen kiraz, içerdiği antioksidan sebebiyle sindirimden cilde kadar birçok rahatsızlığı önlüyor. İşte yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan kirazın tüm faydaları...

- Kiraz, migren ağrıları için doğal bir ilaçtır.
- İçerdiği yüksek antioksidan sebebiyle kan basıncını dengeler.
- İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde uykusuzluk problemlerine birebir gelmektedir.
- Hücrelerin yenilenmesini büyük oranda destekler.
- Kanda artan ürik asit oranını azaltmada çok etkilidir.
- Ramazan aylarında iftardan hemen sonra tüketilen bir avuç kiraz, hem vücudu temizler, hem de susuzluğu giderir.
- Alzheimer hastalığına en iyi gelen meyvelerden biridir.
- Güçlü bir C vitaminidir, bu sebeple kanser hastalıklarının yaşanma oranını düşürür. Özellikle kolon ve bağırsaklardaki kanser hastalıklarına birebir gelmektedir.
- İçerdiği flavonidler sayesinde kas ve kemiklerdeki toksin birikimini azaltır.

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