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Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir vatandaş, yakınında oturması için evini verdiği kızından kira alamayınca, mahkemeye başvurarak tahliye kararı aldırttı.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:08
Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi

Antalya'da dairesinde oturan kızından kira alamadığını iddia eden babanın başvurusu üzerine mahkeme, evin tahliye edilmesine  karar  verdi.

Mehmet Özen, Antalya Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan apartmandaki 4 dairesinden birini kızı Yasemin Güneş'e oturması için verdi. Bir  süre sonra ikili arasında anlaşmazlık yaşanınca Özen, kızından kira alamadığı  iddiasıyla dava açtı.

Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Güneş  ve eşi ile Özen'in avukatı katıldı.

Söz verilen Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede  oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira talebinde  bulunduğunu savundu.

Mahkeme, icra takibinin devamı ve dairenin tahliye edilmesine karar  verdi. Güneş, adliye çıkışında gazetecilere, babasının kendisini 20 sene  çalıştırdığını, paraları ve altınlarını aldığını iddia etti.

Müteahhit tarafından yapılan apartmandan ailelerine düşen 4 dairenin  babası tarafından 4 kardeşe verildiğini söyleyen Güneş, "Dairede oturmak  istemedim. 'Ben öldükten sonra mı yanımda oturacaksın, evi kiraya verdirip telef  mi ettireceksin.' diyerek sitem etti. 'Ev almak istiyorum, gelmek istemiyorum.'  dedim. 'Kredi çekip ömür boyu borç mu ödeyeceksin.' dedi. Beni zorlayınca evde oturmayı kabul ettim." diye konuştu.

 "Kendi evimde kiracı durumuna düştüm"

Evde 2,5 yıl oturduktan sonra kardeşinin yönlendirmesiyle babasının  kendisinden kira istediğini öne süren Güneş, "2,5 sene sonra 'Kendi evim' diye  oturduğum evde, kiracı durumuna düştüm. Benden 2,5 ay boyunca bin lira kira  istedi. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı." dedi.

Yaşananlar nedeniyle eşinin kendisine boşanma davası açtığını belirten  Güneş, bu davasının sürdüğünü kaydetti. 

Babayla kızının mahkemelik olduğunu herkesin bilmesini istediğini  ifade eden Güneş, "Mağdurum, evi vermek istemiyorum, o ev benim. İşlerim iyi  olduğu için ve araba aldığımdan dolayı bu duruma geldik. 'Sen çok para kazanıyorsun, kira vereceksin.' demeye başladılar. Babamın gözünü para pul  bürüdü. Paraya doymuyor." şeklinde konuştu.

 "Bize yardım etmemesine kızdım"

Gazetecilerin telefonla ulaştığı 78 yaşındaki baba Mehmet Özen ise  kızının alacaklarını isteyince kendisinin de kira talep ettiği iddiasının gerçek  olmadığı savundu.

Evi yaptırmak için bankadan 200 bin lira kredi çektiğini, bunun 80 bin  lira kadarının hala durduğunu anlatan Özen, "Evlerin vergi borçları birikti.  Kızıma '500 lira sen ver, 500 lira da kardeşin versin yatırayım.' dedim kabul  etmedi. Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup hem de bize yardım  etmemesine kızdım. Bu nedenle kira vermesini, vermiyorsa evi boşaltmasını  istedim." ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra dairenin zaten kızına kalacağını dile getiren Özen,  ancak evi kızına satmaması şartıyla miras bırakacağını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:08
  1. Antalya
  2. Kepez
  3. Mehmet Özen
  4. Yasemin Güneş
  5. Kira davası
  6. kızını icraya verdi

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