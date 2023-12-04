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Yaşam Kirasını elden ödeyen kiracı hayatının şokunu yaşadı!
Yaşam

Kirasını elden ödeyen kiracı hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:54:00 - 2023-12-04 19:40:33

Fahiş kira artışları ev sahibi ve kiracılar arasında kavgalara neden olurken; bazı ev sahiplerinin vicdansızlığı 'pes' dedirtiyor. Malatya’da yaşayan kiracı Binnur Koca Boztepe, ev sahibinin kirayı fahiş olarak arttırdığını ve bunu kabul etmediği için kış günü eşyaları ile sokağa atıldığını öne sürdü.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde kirada yaşayan Binnur Koca Boztepe, eşyaları ile birlikte kış günü sokakta kaldı. Boztepe, bin TL olan kirasının deprem sonrasında fahiş bir artış ile 17 bin TL’ye çıkarılmak istendiğini ve artışı kabul etmediği için mahkeme kararı ile evden çıkartıldığını öne sürdü.

'Kiraları elden ödediğim için delilim yok'

Kirayı elden teslim ettiği için ev sahibi tarafından kira ödemediği ileri sürülerek mahkemeye verildiğini ve sonrasında evinin tahliyesi için mahkeme kararı çıktığını anlatan Boztepe, “Kiralarımı elden yolladığım için elimde kira ödediğime dair delil yok. Ancak kira ödediğime dair şahitlerim var. Çıkacak hiçbir yerim olmamasına rağmen kış günü ortada kaldım. Çocuklarımı babalarının yanına gönderdim, şu an dışarıda kaldım. En azından bu süreçte bir konteynerde kalmam için yardım istiyorum” dedi.

Hastanedeyken eşyalarını kapının önüne koymuşlar!

Hastanede olduğu sırada komşusunun araması ile hemen eve geldiğini ve ev eşyalarının kapının önüne konulduğunu gördüğünü söyleyen Boztepe, “Burada gelen görevlilerle de tartıştım, bana hakaret ettiler. Kendilerinden şikayetçi olacağım. Evimde değerli eşyalarımın birçoğu da yok” diye konuştu.


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