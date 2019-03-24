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Kirası 822 milyon euro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nı işleten konsorsiyumun (İGA) devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyeceğini söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 09:53
Kirası 822 milyon euro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nı işleten konsorsiyumun (İGA) devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyeceğini söyledi. Turhan, “Ülkemizin iftihar projelerinden İstanbul Büyük Havaalanı açıldı, 10 milyar dolarlık proje. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadı ve bu yıldan sonra bu işi yapan konsorsiyum, devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:53
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  2. İstanbul Havalimanı

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