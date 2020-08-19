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Ekonomi Kiralık konutlar kıymete bindi
Ekonomi

Kiralık konutlar kıymete bindi

Kiralık evlerde yıllık kira artış oranları enflasyon oranının üzerinde seyretmesi kiracıları zorlarken yeni dönemde bu süreçten en çok etkilenecek kesim, yurt yerine evde barınmayı tercih edecek üniversite öğrencileri olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:06:00 -
Kiralık konutlar kıymete bindi

 Akit  Ekonomi 

İnşaat sektöründe imalatın son iki yılda dip seviyelerde seyretmesi ve stoktaki konutların son kampanyalarla hızlı erime sürecine girmesi kiralık ev fiyatlarının enflasyonun üzerinde yükselmesine neden oldu. Büyük şehirlerdeki  özel öğrenci yurtlarının pandemiden kaynaklı sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapıp buna göre bedel talep etmesi de  farklı şehirlerde üniversite kazanacak öğrencilerini bu yıl kiralık ev tutmaya sevk edeceğinden kira maliyetlerinin daha da yükselmesi bekleniyor. 

Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından farklı şehirlerde ön kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler kazandığı fakülteye yakın bir noktada ev kiralama arayışları hızlanacak. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda barınan öğrenci sayısı 1 milyon seviyesinde. Farklı şehirlere giden öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldığı özel yurt ve kiralık daireler ise ateş pahası.

Değerler ateş pahası

Bu yıl pandemiden dolayı yurtlarda sosyal mesafe kurallarına uygun planlama yapılacağından, özellikle özel yurtlardaki maliyet artışının öğrencilere yansıtılması söz konusu. Sağlık yönüyle daha güvenli ortamda barınmak isteyecek öğrenciler kiralık evlere yönelecek.

Kirada aylık gider en az bin 500 - 2 bin lira

Yurt yerine kiralık daire arayışına gireceklerin önceliği ise 1+0 ve 1+1 tipi daireler olacak İstanbul’da üniversite bulunan semtlerdeki küçük dairelerin kira değerleri geçen yıla göre yüzde 25 yükseldi. Bunun üzerine bir de en az yüzde 25- 30 yükselen aidat bedellerini eklediğinde bin 300 lira sınırından başlayan kiralar 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkıyor. Eşyalı dairelerde ise bu rakam üç bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Depozitosuz olmuyor

Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için tuzlu sayılacak masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günden güne artıyor. İstanbul’da  öğrencilerin en çok üniversitenin bulunduğu İstanbul’un farklı semtlerinde bir daireyi minimum ve maksimum kaç liraya kiralayabileceğini araştırdığımızda karşımıza şu tablo çıktı:

 Avcılar: 1.300 – 2.800

 Beyazıt: 1.700– 3.000

 Büyükçekmece: 1.300– 2.250

 Çapa – C.paşa: 2.400 – 3.500

 Kadıköy: 2.000– 3.500

 Beşiktaş: 2.500– 4.000

 Tuzla: stüdyo: 900 – 1+1: 1.200

 Göztepe: 1.800 – 2.500

 Kartal: 1.800 – 3.000

 Beykoz: 1.600 – 2.400

 Davutpaşa: 1.600 – 3.000

 Ayazağa: 1.500 – 2.700

 Fatih: 1.900 – 3.200

 Pendik: 1.300 – 2.500

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