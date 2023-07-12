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Spor Kiralık gidecek mi? Ancelotti’den flaş Arda kararı
Spor

Kiralık gidecek mi? Ancelotti’den flaş Arda kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-12 10:57:00 -
Kiralık gidecek mi? Ancelotti’den flaş Arda kararı

Real Madrid'de kiralık gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu olan Arda Güler için teknik direktörü Ancelotti kararını verdi.

Fenerbahçe'deki etkili oyunu sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göze girdi.

Genç yıldız adayının ilk idmanda başta Ancelotti olmak üzere herkesi etkilediği belirtildi. Habere göre, genç yeteneğin tekniği ve nitelikleri teknik ekibi hayran bıraktı.

İtalyan teknik adamın Arda Güler'in kiralanma fikrine sıcak bakmadığı ve önümüzdeki sezonda milli yıldızı değerlendireceği belirtildi.

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'in vazgeçilmez ismi olmak için elinden geleni yapacağı aktarıldı.

Ayrıca Carlo Ancelotti ve ekibi, kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın da performansından memnun kaldığı ifade edildi.
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