Kiralara ne kadar zam yapıldı? 2021 Ekim kira artış oranı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu. Enflasyon beklentisi bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanmıştı.

Ekim ayı kira zammı ne kadar?

Ekim ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 16,98, gıda fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 28,8 olarak kaydedildi. Piyasanın beklentisi eylül ayı için aylık yüzde 1,3, yıllık ise yüzde 19,65 olacağı yönünde olmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,12, yıllık yüzde 19,25 artış göstermişti.

Kira artış oranı hesaplama

Kira artış zammı hesaplama nasıl yapılır? Sabah’ta yer alan habere göre, eylül ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL