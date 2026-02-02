Kiralama, satış ve ekspertiz tek çatı altında! Yes Oto oyunu değiştiriyor

2014 yılından bu yana Türkiye’de Yes Oto tarafından temsil edilen dünyanın lider araç kiralama markası Enterprise Rent-A-Car, büyüme hamlesini iki yeni şirketi bünyesine katarak sürdürüyor. Bu kapsamda Yes Oto, İkinciyeni ve Carwizz şirketlerinin katılımıyla pazardaki lider kimliğini güçlendirmiş oldu.

Yerel ve uluslararası tecrübe

Konu hakkında değerlendirme yapan Yes Oto’nun CEO’su Özarslan Tangün, “Piyasada yaygın bilinirliği, yüksek hizmet kalitesi ve itibarı sebebiyle iş modellerinin devamlılığı ve marka isimlerinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hem yerel hem uluslararası tecrübesi, tüm Türkiye’de yaygın hizmet noktası, 12 bin adedi aşkın, bakımlı ve düzenli yenilenen genç araç portföyü ve iş bilgisi yüksek kadroları ile öne çıkan , İkinciyeni satış platformu ve Carwizz ekspertiz hizmetlerinin de katılımıyla tüm iş ortakları ve son kullanıcılar için, Türkiye ikinci el araç sektörüne yeni bir soluk getirecek ve ciddi bir katma değer üretecek” dedi.

Yüzde 10 büyüme bekleniyor

2025 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 33.6 milyon olduğunu ifade eden Özarslan Tangün, şöyle devam etti: “Bunların 22.3 milyon adedi otomobil ve hafif ticari araçlar. 2025 yılında ikinci el noter devri sayısı toplamda yaklaşık 11.2 milyon adet olarak gerçekleşmiş, bunun yaklaşık 9.4 milyon adedi otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşmuştur. 2025 yılında ikinci el son kullanıcıya yönelik tekil satış sayısının yaklaşık 8.0-8.5 milyon adet, otomobil ve hafif ticari araç özelinde ise yaklaşık 6.0-6.5 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2026 yılı için de yaklaşık yüzde 10 büyüme ile 7 milyon tekil son kullanıcının ikinci el araç (otomobil ve hafif ticari) satın alacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Bu araçların neredeyse tamamına yakını da, hatta bazıları birden çok kez, fiziki ekspertize tabi tutuluyor. Dolayısı ile her iki iş kolunda da ticari büyüklük ve potansiyel mevcut. Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme stratejimizi destekleyen bu satın alma işlemi, hem kendi filomuzun satışlarını destekleyecek hem de ikinci el sektöründe tüm aktörlerin ihtiyacı olan güvenilir ve yüksek teknoloji ile desteklenmiş, değer üretecek yenilikçi hizmetlerin gerçekleştirilmesine zemin teşkil edecek.”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ikinci el sektöründe çok temel ihtiyaç ve iş akışlarının benzerliği dışında, uluslararası standartların olmadığını vurgulayan Özarslan Tangün, “Her coğrafya ve kültürün kendi içinde kendine uygun modellerin geliştiğini gözlemlemekteyiz. Türkiye kişi başına düşen otomobil sahipliğinde halen ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu durum bizim gibi yerel olarak köklü, uluslararası olarak ise dünyanın en büyük filosunun yerel iş ortağı olarak bize, ‘geniş bir vizyon’ ve ‘coğrafyanın ticaretine keskin bir hakimiyet’ ile ülkemizde katma değer oluşturacak iş modellerini geliştirip ölçeklendirme imkanı tanıyor. Bu sebeple bu iki markayı bünyemize katmamız, iş ortaklarımız ve tüm müşterilerimize, daha yenilikçi, daha hızlı, daha katma değerli, daha kaliteli ürün, hizmet ve iş modellerini ‘yüksek bir güven’ ile sağlayarak sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak” diye konuştu.