Kiraladıkları evi kumarhaneye çevirmişler!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 28 Eylül ile 5 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 526 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhşa yer temini, aracılık veya zorlama olayına karışan 4 kişiye toplam 5 bin 495 TL idari para cezası uygulanırken, 1 kadının aranması olduğu tespit edilerek gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 1 evde arama kararı ile yapılan denetimde 5 kişinin kumar oynadıkları tespit edilerek 6 bin 125 TL idari para cezası kesildi. Ev kiracısı şahsa ise şüpheli olarak işlem yapıldığı ayrıca şahıslara tutanak tanzim edilerek 5 kişiye toplam 4 bin 500 TL para cezası kesildi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 14 farklı işyeri denetlenerek, 19 kişiye kendi aralarında oyun oynadıkları, 25 kişiye maske kullanmamaktan, 24 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilerek tutanak tanzim edilmesinin ardından toplamda 61 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denizli genelinde yapılan uygulamalarda 6 farklı iş yerinde ise 1 yabancı şahsın vize ihlali yaptığı tespit edildi.