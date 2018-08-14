Kirada TL’ye dönüş hızlandı

Doların TL karşısında değer kazanması en çok döviz borçlusu olan vatandaşlarla, işletmesini kirasını döviz cinsinden ödeyenleri etkiliyor. Son iki yıldır başta MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan olmak üzere diğer STK başkanlarının ‘kiralamada TL’ye dönün’ çağrısı yerini bulsa da, özellikle AVM’lerdeki mağazalarda bazı lüks semtlerdeki ofislerde kiralamaların döviz cinsinden yapılmaya devam edilmesi kiracıları zora soktu. JLL Türkiye’nin 2018’in ilk yarısını mercek altına alan ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü’ raporuna göre Türkiye’de toplam 411 AVM yer alıyor. 43 yeni AVM için de geri sayım devam ediyor. İstanbul’da yer alan 118 AVM’nin büyük bir kısmında döviz cinsinden kiralama seçeneği kura dayalı yaşanılan acı tecrübelerden dolayı geçmişe göre tercih edilmiyor. Öz sermayesi güçlü olan perakendeciler bile artık kira kontratlarını TL üzerinden yapmayı tercih ediyor.

DÖVİZDE ISRAR EDENE DAVA AÇILABİLİR

Döviz üzerinden kira almakta ısrarlı olan mülk sahipleri ise kiracılarını zorluyor. Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren Avukat ve arabulucu Zeki Arıtürk, sürecin ön görülemez olmasından dolayı mücbir sebep ya da gabin davası açabileceğini söyledi.

AVM’LERDEKİ KİRACILARA CAN SİMİDİ

Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi de etkiliyor. Alışveriş merkezleri sahipleri bu konuda taşın altına elini koymaya devam edecekleri sinyalini verdi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve dövizin ateşi ne yazık ki sönmüyor, yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörü el birliği çalışıp, istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacaktır” dedi. Belgü,”Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebi ile perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” mesajını verdi.

DOLARLA KİRADA GERİLEME VAR

Merkezi İş Alanı’nda (MİA) A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre yüzde 12 gerilerken; ofis boşluk oranları ise yüzde 30.4 oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde en yüksek kira rakamı talep edilen bölge, Avrupa yakasında metrekare fiyatı 44 dolar ile Levent, Anadolu yakasında ise 28 dolar ile Kozyatağı oldu. B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise yüzde 20’ye ulaşarak, metrekare fiyatı 11,7 dolar oldu. Merkezi İş Alanı (MİA) Dışı- Avrupa’da A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı ise 15,3 dolar, Asya’da ise 16,6 dolar olarak gözlendi.

OFİSTE KİRALAR TL’YE DÖNÜYOR

A sınıfı ofis piyasasında boşluk oranı bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 21,9’dan, yüzde 20,9’a geriledi. İstanbul ofis piyasasında görülen en önemli değişikliklerin başında kira kontratlarının TL üzerinden gerçekleşmeye başlaması geliyor.