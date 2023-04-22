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Ekonomi Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması
Ekonomi

Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-22 07:07:00 -
Kiracılara iyi haber! Bakan Kurum'dan kira artış sınırlaması açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Katıldığı bir televizyon programında kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmişti.

Bu duruma çözüm üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

TRT Haber'in konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu düzenlemenin uzatılacağını söyledi.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla da ilgili konuşan Bakan Kurum, bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Bakan Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsi arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

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