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Yaşam Kiracılar ile ev sahipleri birbirine girdi! Meydan savaşını andıran görüntüler!
Yaşam

Kiracılar ile ev sahipleri birbirine girdi! Meydan savaşını andıran görüntüler!

Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar birbirine girdi. Meydan savaşını andıran kavgada kiracı silahına sarıldı. O anlar amatör bir kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 12:41:00 - 2022-05-04 12:43:37
Kiracılar ile ev sahipleri birbirine girdi! Meydan savaşını andıran görüntüler!

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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