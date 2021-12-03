Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Kasım ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, aralık ayına ait kira artış oranı belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

Aralık ayı kira hesaplama

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu.

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.354,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.