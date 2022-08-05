'Kiracı' Erkan Baş'a bak sen! 40 bin lira maaşı var türlü türlü huyu var

Aylık 40 bin TL milletvekilliği maaşı alan ve yakında maaşının 57 bine çıkacağı konuşulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından samimiyetsiz bir paylaşımda bulunarak duygu sömürü yaptı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kadrolarından seçime giren Erkan Baş, siyaseti zengin olmak için değil, halkın insanca yaşaması için yaptığını iddia etti.

Kendine ait bir evi ve villası olmadığını, 13 yıldır aynı evde kirada oturduğunu belirten Erkan Baş yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yalanın gerçeğin yerine geçmesine izin vermemek için yazmak şart oldu: Villam yok. Kendime ait bir evim de yok. 13 yıldır aynı evde kirada oturuyorum. 2013 model bir arabam, kitaplarım ve bilgisayarım dışında malım-mülküm yok. Bir de çıkarıp göstermek için cep telefonu."

Erkan Baş'ın söz konusu paylaşımı "O zaman aldığın paralar nereye gidiyor?", "Kimleri hangi örgütleri besliyorsun Erkan Baş" şeklinde soruları akıllara getirdi.