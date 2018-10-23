THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar

Kocaeli'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve muhabbet kuşu çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 16:32
Kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar

13 ile 21 Ekim tarihleri arasında Kocaeli'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye giren hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde madeni para, 6 adet televizyon, şeker, çay, elektronik cihazlar ve bir de 'Şakir' isimli muhabbet kuşunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce hırsızlık suçundan sabıkaları olan M.T.(30) ve E.T.'nin (30) kimliklerini belirledi. Polis, M.T. ve E.T.'yi Derince Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin çaldığı televizyonlar ve muhabbet kuşu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M.T. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:32
  1. Kocaeli
  2. Hırsızlık
  3. kıraathaneyi soydular
  4. muhabbet kuşunu çaldılar
  5. derince
  6. körfez
  7. izmit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı eşi tarafından eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
    1. Tartıştığı eşi tarafından eve..
    2. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    3. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    4. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    5. Başakşehir, Arda Turan kararını duyurdu
    6. Göçmen kaçakçıları tutuklandı
    7. Gözyaşı hakkında bilinmeyenler
    8. Bebek bakımına eşinizi dahil edin!
    9. Şenol Güneş'ten kadro dışı kararı
    10. Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber..
    11. Dev şirkete yangın şoku! 1 milyon araç..
    12. Akademisyenlerden dikkat eksikliğine..
    13. İstanbul 3. Havalimanın son görüntüsü
    14. Asabiyet gaz yapıyor
    15. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    16. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    17. Yıllarca içtirdiğiniz antların bir..
    18. THY rüzgarı arkasına aldı! İstanbul'a..
    19. FETÖ'cüler yüzerek Yunanistan'a kaçtı
    20. Jandarmadan maganda operasyonu!..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?