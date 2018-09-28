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Kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi

Büyükçekmece Belediyesi, özellikle yaşlı vatandaşların belediyedeki işlemlerle ilgili randevu alması, hastanelerden randevu ve e-devlet işlemlerini rahat yapabilmesi için ilçedeki kıraathanelerde akıllı telefonların kullanımı ve uygulamalar hakkında eğitim veriyor.

28 Eylül 2018 Cuma 09:06
Kıraathanelerde akıllı telefon eğitimi

Çağın olmazsa olmazı olan akıllı telefonlar ve uygulamalar hayatın birçok noktasında kullanılıyor. Büyükçekmece Belediyesi, yaşlı vatandaşlara belediyedeki işlemlerle ilgili randevu alması, hastanelerden randevu ve e-devlet işlemlerini rahat yapabilmesi için akıllı telefon kullanımı hakkında bilgi veriliyor. Belediyeye bağlı kültür işleri müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kıraathaneleri dolaşarak burada vatandaşlara slaytlar ve sunumlar eşliğinde eğitim veriyor.

Akıllı telefonların nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirilen vatandaşlar eğitimi ilgiyle izledi.

"VATANDAŞLARIN BU UYGULAMAYA KATILIMI VE İLGİSİ YOĞUN”

İlçe genelindeki kıraathanelerde eğitim veren eğitmen Hande Bahriyeli, vatandaşların belediyenin bu uygulamasından memnun olduğunu söyleyerek, "Vatandaşların bu uygulamaya yoğun ilgisi ve katılımı yoğun. Kıraathanelerde yaptığımız bu projenin amacı teknolojiyi daha etkin kullanmalarını sağlamak. Günümüzde akıllı telefonlarla yapabilecekleri birçok işlemleri maalesef yapamıyorlar sadece telefon kullanmak ve mesaj atmanın ötesine gidemiyor. İnterneti etkin kullanarak aradıklarını bulmalarını, e-devlet uygulamalarını, sosyal ağları rahatlıkla kullanmalarını sağlamak için böyle bir proje yürütüyoruz. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz en azından bir yere gitmeden yada başkalarına danışmadan kendi işlerini halledebilecekler" dedi.

Proje kapsamından verilen eğitimden faydalanan mahalle sakini Mehmet Kaya ise "Güzel bir hizmet vatandaşa yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Ne kadar akıllı telefon kullansak da bazı şeyleri bilemiyoruz. Böyle bir eğitimin verilmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:06
  1. Büyükçekmece Belediyesi
  2. akıllı telefon
  3. Kıraathane

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