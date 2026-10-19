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Gündem Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kıraathanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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