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Ekonomi Kira zam oranı netleşti
Ekonomi

Kira zam oranı netleşti

Yeniakit Publisher
2023-08-03 11:38:00 -
Kira zam oranı netleşti

Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da belli oldu.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla belirlenen kira zam oranı da belli oldu. Buna göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,45 olarak ortaya çıktı.

Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında ise 59,95'e düşmüştü.

Konutta yüzde 25 devam edecek

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Kaynak: Haber 7

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