Esnaf için 1000 TL destek ve kira yardımı için süreç başladı. İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

Kira ve hibe desteği başvuruları nasıl yapılacak?

Kira ve hibe desteği başvuruları e devlet hizmetleri arasında yer alan uygulamalar aracalığıyla yapılacak. Hibe ve kira yardımı kimlere yapılacak? sorusu da yine sıklıkla sorulan sorular arasında. Kira ve hibe desteğinden gelir desteği başvurusu (esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler), kira destek başvurusu (esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler) yapabilecek.

Kira ve gelir kaybı desteği ne zaman sona erecek?

Esnafa kira (gelir kaybı desteği) ile hibe desteği başvurusunda süre 10 gün olarak belirlendi. TC kimlik numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvurular alınacaktır. 9 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba 4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, 6 Olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, 8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar ile 4 Ocak 2021 Pazartesi ve sonrası günler tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecekler.

Kira ve hibe desteği başvurusu sırasında istenen belgiler neler?

Faaliyet kodu (Naci kodu)

İşyerinin açık adresi

İşyerinin aylık kira bedeli

İşyerini kiralayanın kimlik bilgileri

Kira ve hibe desteği başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kira ve hibe desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa hibe destek ve kira ödeme müjdesini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız." müjdesini vermişti.