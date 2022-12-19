Kira sözleşmelerinde yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.

Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.

Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak.

Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek.

Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak.

ÜCRET ÖDEMELERİNİN TÜMÜ BANKADAN YAPILACAK

İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.

KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRAN KAMU İHALESİNE GİREMEYECEK

Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalelerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.

KARTLI VE DİJİTAL ÖDEMELERE TEŞVİK

Nakit kullanımının azaltılması için kartlı ve dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

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