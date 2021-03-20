  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kira geliri beyannameleri ay sonuna kadar verilecek
Ekonomi

Kira geliri beyannameleri ay sonuna kadar verilecek

Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisna tutarını aşanların, beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:58:00 -
Kira geliri beyannameleri ay sonuna kadar verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor. Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart’a kadar idareye ulaştırması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!
Gündem

15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

2016 yılında Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleşen 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu bombalı saldırının faili olan teröri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay