Kira geliri beyannameleri ay sonuna kadar verilecek
Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisna tutarını aşanların, beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor. Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart’a kadar idareye ulaştırması gerekiyor.