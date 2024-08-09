Kira fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde yılın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kira fiyatlarındaki değişim Merkez Bankası’nın radarında. Konuyla ilgili son açıklamayı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptı. Peki ilerleyen süreçte fiyatlar düşecek mi? İşte konuya dair detaylar...
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