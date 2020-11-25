Kira, elektrik, doğalgaz, su faturası desteği nasıl alınır?

Kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları devlet tarafından ödenecek mi? Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da masaya oturduklarını da açıkladı.

Esnafa fatura ve kira yardımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kredi kanadında da müjdeli son dakika haberleri verdi.

Fatura desteği nasıl alınır?

Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.

1-2 kişilik hanelerde aylık 75 kWh - 40 TL,

3 kişilik hanelerde aylık 100 kWh - 53 TL,

4 kişilik hanelerde aylık 125 kWh - 67 TL,

5 ve daha çok kişilik hanelerde aylık 150 kWh - 80 TL,

Kronik hastalığı nedeniyle evde tıbbi cihazlarla yaşayan kişiler kesintisiz güç kaynağı ve aylık 200 TL yardım alıyor.