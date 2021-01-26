Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs salgını ekonomik açıdan da pek çok soruna yol açtı. Aylardır ciddi kayıplar yaşayan esnafa devlet yardım elini uzattı. Esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Başvurular kısa bir zaman önce sona ermişti. Alınan kararla gelir kaybı ve kira yardımı başvurularının ikinci fazı başladı. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira desteği başvuruları ne zaman son? Gelir kaybı desteği başvuru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadesini kullandı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Sonuçlar yine e devlet üzerinden takip edilebilecek.

Destek başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda başvuru esnasında belirtilen banka hesabına destek tutarı yatırılacak.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

KİRA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI