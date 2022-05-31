Son zamanlarda kiracılar, fahiş kira artışlarının artmasından dolayı şikayetçi… Bu sebeple gözler kira düzenlemesinde. Peki, kira düzenlemesi ne zaman Meclis’e sunulacak? Kira düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Kira artış oranı ne kadar olacak kira düzenlemesi içeriğinde ne var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonların merak ettiği kira düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun. Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz” diye konuştu.