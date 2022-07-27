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Ekonomi Kira artış oranı ne kadar? Enflasyona göre Ağustos kira zam oranı
Ekonomi

Kira artış oranı ne kadar? Enflasyona göre Ağustos kira zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı merak ediliyor. Ağustos 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Ağustos ayında kira sözleşmesini yenilecek olan vatandaşlar "Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?" Ağustos’ta kira artışları ne kadar olacak? Ağustos’ta kiralara ne kadar zam yapılacak? sorularını soruyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 21:29:00 - 2022-07-27 21:29:45
Kira artış oranı ne kadar? Enflasyona göre Ağustos kira zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 4,95 oldu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 arttı. Ağustos ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak. Her ayın başında belirlenen enflasyon verilerinin ardından o ay için verilecek kira oranları netleşiyor. 

Ağustos kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı kira artış oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan geçici düzenlemeye göre kira zammı için üst sınır yüzde 25 olarak sınırlanmıştı. Bu nedenle ev sahipleri kira artışlarını yüzde 25'in üzerinde yapamayacak. Kira artış oranını sınırlandıran düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak 5 yılı dolduran kiracılar için ev sahipleri kira tespit davası açarak yüzde 25 sınırının üstünde kira artışı yapabilecek.

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