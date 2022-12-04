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Ekonomi Kır bekçisi alınacak
Ekonomi

Kır bekçisi alınacak

Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere kır bekçisi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:45:00 -
Kır bekçisi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular 07/12/2022 tarinde başlayıp 08/12/2022 tarihinde sona erecektir.  Aranan şartlar En az lise mezunu olması b sınıfı ehliyete sahip olması ve ayrıca köy kanunlarının 71. Madde gereğince belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Madde 71 – (Değişik: 12/5/1928 - 1256/1 md.) Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır. Başvuruda bulunacak adayların öz geçmişlerini sabıka kaydı ve kimlik fotokopilerini kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

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