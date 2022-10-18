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Siyaset Kır atla yatan ya huyundan ya suyundan! Deva'dan CHP ağzı
Siyaset

Kır atla yatan ya huyundan ya suyundan! Deva'dan CHP ağzı

AK Parti hükümetlerinde yıllarca önemli bakanlık görevlerinde bulunan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, altılı masada CHP ile oturunca söylemi de politikaları da CHP ve sol kesimden etkilenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 14:21:00 -
Kır atla yatan ya huyundan ya suyundan! Deva'dan CHP ağzı

Yeni Akit  Ankara

Amasra maden faciasının ardından DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada “Kayıpları sadece kader ve fıtratla açıklamak çaresizliğin ilanıdır” ifadelerine yer verildi. DEVA Partisi, madenlerdeki kazaları önlemek için risk azaltma planları, eğitim programları, müdahale yönetim sistemleri, sosyal-ekonomik iyileştirme stratejileri ve etkin denetim mekanizmaları oluşturacağını duyurdu.

‘Kader ve fıtratla açıklamak çaresizliğin ilanıdır’

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Amasra Taşkömürü İşletme Müessesi ocağında yaşanan grizu patlamasının ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden yeni bir açıklama geldi. Partinin Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Faaliyetler esnasında gerekli tedbirlere uyulmaması veya gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda can ve mal kaybına yol açan afetlerin meydana gelmesi maalesef kaçınılmazdır. Amasra’da meydana gelen olayda da maden ocağının yapısı, işçi sağılığı ve güvenliği, eğitim ve denetim sorunları gibi birçok nedenin rol oynadığı anlaşılıyor. Bilimin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dünyadaki en iyi uygulamaları doğuran standartları tatbik etmek gerekir. Bunları yapmayıp madenlerdeki kazaların neden olduğu ölümleri olağan, işin tabiatı ve madencilerin kaderi gibi görmek, yaşanan kayıpları sadece kader ve fıtrat kavramlarıyla açıklamak çaresizliğin ilanıdır” şeklinde ifadeler kullanıldı.

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Yorumlar

battal

yaşlı amca doğru söyledi senden davar çobanı bile olmaz

anadolu kartalı

evet kaderdir beyinsizler asıl çaresiz olan sizlersiniz lbgtcilik yapmanız o maden faciasından daha elemdir beyinsizler
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