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Kipaş Holding, Türkiye’nin en büyük 93’üncü ihracatçısı oldu

Kipaş Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan araştırma kapsamında 2018 yılı verilerine göre ISO ilk 500’de 100’üncü sırayı almayı başardı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
Kipaş Holding, Türkiye’nin en büyük 93’üncü ihracatçısı oldu

Kipaş Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan araştırma kapsamında 2018 yılı verilerine göre ISO ilk 500’de 100’üncü sırayı almayı başardı.


1980 yılında tarımdan edindiği tecrübeyi tekstile aktaran Kipaş bugün 6 sektörde 1 milyar doların üstünde cirosu ile Türkiye ve doğduğu topraklarda önemli konuma ulaştı. Kipaş Holding, 2018 yılı İSO İlk 500’de Kipaş Mensucat, Kipaş Kağıt ve KÇS Kipaş Çimento ile 100’üncü sırayı, ilk bin ihracatçı şirketler listesinde ise 93’üncü sırayı aldı.


“Zor süreçlerde ihracatını yükseltti”


Kipaş’ın başarı hikayesini çalışanlarıyla birlikte yazan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, hem istihdam hem de yatırım noktasında üst sıralarda olmaya devam edeceklerini söyledi.


Öksüz, “Kipaş Holding olarak İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kipaş Mensucat, Kipaş Kağıt ve KÇS Kipaş Çimento ile yer aldı. Ayrıca Kipaş Mensucat İşletmesinin İSO İlk 500 şirket arasında ilk 100’de olması ve Kahramanmaraş’a bu gururu yaşatması bizleri mutlu etti. Biliyorsunuz ki ilk defa Kahramanmaraş’tan bir şirket bu önemli listede ilk 100’de yer aldı. Biz Kipaş olarak, gerek yatırımlarımızla gerekse istihdama yönelik çalışmalarımızla hem şehrimize hem de ülkemize kazandırmaya ve her yıl daha üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz. Bu başarılarımıza destek olan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
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