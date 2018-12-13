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Kinoalı bakliyat piyazı

Hem sağlıklı hem de besleyici kinoalı bakliyat piyazı tarifi…

13 Aralık 2018 Perşembe 21:38
Kinoalı bakliyat piyazı

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1/2 su bardağı haşlanmış kırmızı mercimek
1 çay bardağı haşlanmış kinoa
1 adet kırmızı soğan
3-4 dal taze soğan
1 adet limonun suyu
1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Taze soğanı ince kıyın. Haşlanmış kuru fasulye, kırmızı mercimek, kinoa, taze ve kırmızı soğanı karıştırın. Üzerine 1 adet limonun suyu, zeytinyağı ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz piyaza 1 çorba kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Kızarmış ekmeklerin üzerine birer çorba kaşığı piyaz koyarak servis yapabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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