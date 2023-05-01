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Gündem Kinleri ar damarlarını çatlattı! Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık!
Gündem

Kinleri ar damarlarını çatlattı! Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 12:46:00 - 2023-05-01 12:54:56

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, Havle Kadın’ın “Kadınlar Masası” etkinliğinde; farklı cinsel kimliklere saygı duyulması ve ayrımcılığa uğramalarına karşı olduğunu söyledi.

Millet İttifakı için çalışan CHP, HDP, İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kadın başkanları, kendilerini "Müslüman feministler" diye tanımlayan kadın grubunun etkinliğine katıldı.

ANA GÜNDEM: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE LGBT HAKLARI

Milletvekili adaylarının da katıldığı etkinliğin ana gündemi; İstanbul Sözleşmesi ve LGBT hakları oldu.

Bu iki konu hakkında karşıt görüşleri olan Saadet Partisi'nin Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, sözleriyle toplantıya damga vurdu.

"FARKLILIKLARA SAYGI DUYUYORUM"

LGBT hakkında konuşan Ekinci şu ifadeleri kullandı:

"Farklılıklara saygı duyuyorum. Hiç kimsenin cinsel kimliği, dini, dili üzerinden fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak şiddete uğramasını kabul etmiyorum. Ayrımcılığa uğramalarına karşıyım.
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"SÖZLERİM ÇARPITILIYOR" PAYLAŞIMI

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekinci, "sözlerim çarpıtılıyor." diyerek kurtulmak istese de başta kendi takipçileri olmak üzere birçok kişi söylediklerinin ne anlama geldiğini bilmediğini savundu.

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Yorumlar

Mustafa

Sen ne biçim bir yaratılışın homolarada saygı duyuyorsun o zaman farklı ilişkiden yanasın Lut kavminin artiklari

Mehmet Aslan

Cinsel farklılıklara saygı duymak ... Ne kadar yumuşak bir kelime. Bre gafiller... ALLAH ın yasak ettiğine .. harama.. ALLAH a isyana nasıl saygı duyarsınız. Sorsam bir de Müslüman ım dersiniz
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