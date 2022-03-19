Kinjal Hipersonik füze nedir? Kinjal Hipersonik füzesi ne demek?

Rusya Savunma Bakanlığı, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunu Kinjal Hipersonik füzelerle imha etti. Rusya, Ukrayna işgalinde ilk kez hipersonik füze kullandı.

Kinjal Hipersonik füzesi

ipersonik füze sisteminin menzili 2 bin kilometre. Füze ayrıca nükleer başlık taşıyabiliyor, hızı normal bir füzenin 10 katı daha fazla. Hızı sayesinde füze savunma sistemlerine yakalanma ihtimali olmadığı belirtilen füzelerin 2020 yılına kadar Rusya Savunma Bakanlığı envanterine girmişti.

Kinjal Hipersonik füzesi özellikleri neler?

Rusya’nın hipersonik füzesi Kinjal Karadeniz’de düzenlenen Karadeniz ve Kuzey Filolarının tatbikatı kapsamında test edilmişti. Rus Zvezda portalı MiG-31K savaş uçağından fırlatılan Kinjal füzesinin görüntülerini yayınlarken, fırlatılan hipersonik füzenin bir süre serbest düşüşün ardından ateşlenerek hedefe fırlatılıyor. Kinjal füzelerinin sesten en az 10 kat daha hızlı gidebildiği açıklanırken, uçuş sırasındaki manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabildiğini belirtiliyor.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-18 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusuna ait 450 tank, bin 448 zırhlı savaş aracı, 205 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 93 Rus uçağı, 112 helikopter, 879 araç, 60 yakıt tankeri, 12 İHA ve 11 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.