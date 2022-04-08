Kininizde boğulun! İmam Hatip'te açılan mescidi böyle hedef aldılar

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Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu’nun mescid açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Mescitte ortaokul öğrencilerinin dua etmesini "gericilik" olarak değerlendiren Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar, "Gerici etkinlik tepki çekti. Çocuklar mescitte oturarak dua okudu, katılımcılar ise ayakta birbirlerine plaket verdi." ifadelerini kullandı.

Pedagojiye aykırıymış!

Haberde görüşlerine yer verilen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise "Kamu vicdanını yaralayan bu görüntüler laikliğe, yasa ve yönetmeliklere ve pedagojiye aykırıdır." dedi.

Özbay, mescitleri hedef aldığı açıklamasına şöyle devam etti:

Eğitim emekçilerinin ibadet hakkını kullanabilmesi adı altında okullara açılan mescitlerin, çocukların üzerindeki dini eğitimi yoğunlaştırmak ve okulları medreseye çevirmek amacıyla kullanıldığının kanıtıdır.

Ayet-i kerimeden de rahatsız oldular

Haberde, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından bir ayet-i kerime paylaşılmasından da rahatsızlık duyularak, "Törenden görüntüler, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Kuran’dan bir ayet ile paylaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaştığı ayet-i kerime:

Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. (Tevbe, 9/18)