Kininde boğul Akif Beki! Yazık, vallahi de billahi de yazık

Danışmanlığını yaptığı dönemde, ne söyleyecek diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan Akif Beki, Ahmet Davutoğlu'nun saflarında ise Erdoğan'a ağzına geleni söylüyor...

Yazdığı yazılarla ederini her defasında ortaya koyan Karar yazarı Beki, bu defa da milyonlarca vatandaşın oyunu alan Cumhurbaşkanı'nı tahkir etmeye yeltendi. Yazı diye sunduğu pespayelikte çirkin ifadeler kullanan Beki, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Bir de bizi çekemiyor, çok kıskanıyor, hasetlerinden çatlayıp patlıyor, hatta Türkiye Yüzyılı'nı ve TOGG'u durdurmaya çalışıyorlar zannetmez miyiz! Boşuna günahlarını almışız, Allah'tan Cumhurbaşkanı gözümüzü açtı.

Batı'yı hayran bırakıp "aferin Türkiye'ye" dedirteceklerini iddia eden Babacan'aysa "yazıklar olsun".

Zaten dünya, bilhassa Batı dünyası; devletlerin gücünü, itibar gösterişinden tasarruf edip etmediklerine bakarak ölçmüyor mu?

Başbakanının oturduğu makam ne kadar büyükse devlet de o kadar büyüktür, herkes bilir bunu. İngilizler hariç. Onun için küçük kaldılar.

Almanları alın. Düyanın 4. büyük ekonomisi olmuşlar. Nüfusları bizle aynı. Kişi başına düşen milli gelirleriyse bizim 4 katımızdan fazla. Fakat Şansölyeleri, yeri geliyor tarifeli uçağa biniyor. Halleri ortada, İngilizler gibi "aç ve açıkta" sürünüyorlar.

Daha siz, liderinizin külüstür makam uçağını yenilemez, yedeklerini de almazsanız arıza yapınca tarifeliye kalırsınız. Başka ne olacaktı?

Devletin gücü; parasının satın alma gücüyle, vatandaşlarının ekonomik gücüyle ölçülse Almanlar böyle sefil olmazdı.

Ama devletin gücü, yöneticilerinin makam araçları filosunun haşmetiyle belirleniyor.

Bakın bize... Kişi başı milli gelirimiz, Hans'la George'un dörtte biri kadar bile etmiyor. Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinin de dışına gerilemiş olabiliriz. Oysa saygınlığımız ve keyfimiz, Hans'la George'ta var mı!"