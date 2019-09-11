Kınıkspor’dan alt yapıya tam destek

Antalya Süper Amatör Ligi takımlarından Kınıkspor’da alt yapıya futbolcu seçmeleri yapıldı.

Kınıkspor Başkanı Ayhan Yıldırım ve yöneticilerin de hazır bulunduğu seçmeler, kulübün hocası Hasan Aydın ve yardımcısı Tamer Selvan gözetiminde yapıldı.Başkan Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim ile Spor Müdürlüğünün koordinasyonunda gençler ve çocuklar için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kaş’taki tüm yetenekli gençleri tespit ederek, başarılı sporcu olmaları için çalışacaklarını belirten Başkan Yıldırım, “İlçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıkların yerine spor yapması, iyi ahlaka kavuşması için alt yapıya futbolcu seçmeleri yaptık. Yeni yönetim kuruluyla birlikte bir hocayla anlaşarak, genç ve başarılı bir takım oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katıyor, fedakarca çalışıyoruz. Lig başlayıncaya kadar eksiklerimizi giderip lige sorunsuz girmek istiyoruz. Girdiğimiz kapanma sürecinden hızlı şekilde çıkmak için el ele vermek zorundayız. İlçemizdeki tüm paydaşlar tarafından destek verilerek, bu kötü süreçten bir an önce çıkmak zorundayız. Bu takım ve bu halk şampiyonluğu hak ediyor. Bizler de bu sevinci, Kaş ve Kınık’a yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Alt yapıya daha da önem vereceğiz.” dedi.