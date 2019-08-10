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Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak

Tarihi ve doğa güzellikleriyle Marmara Bölgesinin cazibe merkezi haline gelmeye aday Bilecik’in tanıtımı amacıyla kentin yöneticileri doğada kilometrelerce yürüdü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:12
Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak

Tarihi ve doğa güzellikleriyle Marmara Bölgesinin cazibe merkezi haline gelmeye aday Bilecik’in tanıtımı amacıyla kentin yöneticileri doğada kilometrelerce yürüdü.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Burhan Terzioğlu ve Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile daire müdürleri ilk olarak Çavuşköy Göleti’nde incelemede bulunarak, göletin çevresinde Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında sağlığınız için ’’Her gün 10 bin adım’’ sloganıyla yürüyüş yaptı.


Beraberindekilerle birlikte Bilecik’e 22 kilometre uzaklıktaki Tarım ve Orman Bakanlığınca Tabiat Parkı ilan edilen Kınık şelalesine yapılan 6 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşan Vali Şentürk, Kınık Şelalesinin, Tabiat Parkı ilan edilmesinin kent için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, güzel bir proje hazırlandığını vurguladı. Vali Şentürk, "Kınık Şelalesi Tabiat Parkı Projenin hayata geçmesiyle, buraya gelen insanların daha rahat istifade edebileceği bu güzellikten yararlanabileceği bir ortam olacaktır. Burası merkeze de yakın, Bursa ve Yenişehir güzergâhına da yakın, kolaylıkla erişilebilen, saklı kent ve saklı havza diyebileceğimiz bir bölge. Milli Parklar üzerinden yapacağımız projeyle hayata geçirilince turizme kazandırılacak. Güzel bir seyirlik ve dinlenme mekânı olarak ortaya çıkacaktır” dedi.


Merkez ilçe Kınık köyü sınırlarında yer alan bin 111 dekar büyüklüğündeki saha, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğünce etüdü yapılmış ve taşıdığı tabii, kültürel kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeli sebebiyle tabiat parkı statüsüne uygun olduğu tespit edilerek "Kınık Şelalesi Tabiat Parkı" olarak ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:12
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