Kınanın Saça Faydaları: Siyah, turuncu ve kırmızı renkler içeren kına, saça renk verir ve saç köklerinin ve saç tellerinin güçlenmesini sağlar. Kınanın boyasını daha etkin kılmak için uygularken elma sirkesi veya limon suyu eklenmelidir.

Kına ile saç boyamada olası beyazlar kapanır ve saç dökülmeleri önlenir ve aynı zamanda saçlarda oluşan bit sorununun giderilmesini sağlar. Afrika, Asya ve Orta Doğu’da yetişen kınayı saçlarınıza uygulayacaksanız macun gibi olması gerekir. İyi bir kına metalik tuz içermemelidir.

Yıpranmış Saçlar İçin Kına Kullanımı?

Mısır’da yetişen ve Çin tarçını olarak bilinen Cassia obovata olarak bilinen kına çeşidi saçlara uygulandığında saçların hacimli, kalın ve parlak görünmesini sağlar. Saçınıza bu kına çeşidini uygulayacaksanız hazırlarken içine portakal suyu ilave ederek rengin kahve tonlarında olmasını sağlayabilirsiniz.Kına ( 6 yemek kaşığı )

Zeytinyağı ( 1 yemek kaşığı )

Zerdeçal ( 1 tatlı kaşığı )

Yeşil çay ( 1 çay bardağı demlenmiş olmalı )

Yarım çay bardağı su

Hazırlanışı: Bir kap içerisine malzemeleri koyun ve maske kıvamına gelecek kadar su ilave edin. Maske kıvamına gelen karışımı diplerden başlayarak tüm saça yedirin bu işlemi yaparken fırça kullanabilirsiniz. Saçlarınızda yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkayın. Aynı zamanda boya işlemi yapacak olan karşıma limon suyu ekleyerek açık renk elde edebilirsiniz.

Kınanın Saça Faydaları Nelerdir?

Kına yıpranmış saçların onarılmasında etkilidir.

Kepek sorununun giderilmesine yardımı olur.

Kına kullanarak saçlarınızdaki beyazların kapatmasını sağlar.

Kına saçların dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Kına ile saç tellerini kalınlaştırabilir ve saçların daha hacimli ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Egzama, yağlı veya kuru saç derisi, mantar ve dermatit gibi cilt sorunlarından oluşan kepek problemi var ise saçlarınıza kına kullanabilirsiniz.

Antifungal ve antibakteriyel özelliğe sahip olan kına saçlarda bulunan kuruluğu azaltarak fazla yağın alınmasını sağlar.

Diğer yandan saçlara uygulandığında güçlü bir kalkan oluşturarak saçın dış faktörlerden etkilenmesini engeller.

Fakat mantar ve egzamadan oluşan kepek sorununa kesin çözüm değildir ve durmaması sonucunda doktora mutlaka gidilmelidir.