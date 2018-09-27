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Kınalı keklik avcılarına 18 bin TL para cezası

Van'ın Gevaş ilçesinde, kaçak avlanan 25 yavru kınalı keklik için 3 kişiye 18 bin 527 lira para cezası uygulandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:21
Kınalı keklik avcılarına 18 bin TL para cezası

Van'ın Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban kontrol noktasında bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 25 yavru kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundu. Olay yerine gelen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaptığı incelemelerin ardından kafes avcılığı yaptığı iddiasıyla 2'si kadın 3 kişiye, 4 bin 962 lira idari para cezası ile 13 bin 565 lira da tazminat cezası kesildi. Kınalı keklikler ve yakalama malzemelerine el konuldu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:21
  1. Bitlis
  2. Van
  3. Gevaş
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