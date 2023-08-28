Kına ile egzama tedavisi: İnanılmaz iyi giden karışım neyden yapılır? Vücuda adeta reset atıyor! 1 numara

Cildimizin rahatsız edici baş belası egzama için kına ile egzama tedavisi konulu yazımız ile çözüm sunmak istiyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde bizleri uğraştıran ve cildimizde yer edinen bu cilt rahatsızlığından kurtulmak için kına mucizesinden yararlanabilirsiniz. Üstelik doğal bir çözüm olarak gönül rahatlığı ile uygulamanız mümkün.

Mevsim geçişlerinde kimi zaman alerjik kimi zaman da farklı sebeplerden ötürü cildimizde egzamalar boy gösterir. Kötü görüntüsünün yanı sıra kaşındırması ve yaraya dönüşebilme ihtimali ile zorlu dönemler yaşamamıza sebep olan bir cilt rahatsızlığıdır egzama. Doktor ve ilaç tedavilerinin yanı sıra doğal çözümler ile egzama tedavisi konusunda ilerleme kat etmeniz mümkün.

Kına ağacından elde edilen toz su ile karıştırıldığında kırmızımsı bir renk alır. Birçok medeniyetlerde bu toz süslenmek ve şifa amaçlı kullanılmıştır.

Kına ile Egzama Tedavisi

Kına ağacından elde edilen toz su ile karıştırılarak kırmızı bir renk alır. Kına düğünlerde yakılması ve saçlara sürülmesi ile bilinir. Kozmetiğin dışında bazı ülkelerde kına tozu şifa amaçlı kullanılmıştır. Kınanın özellikle cilt hastalıklarında çok faydası vardır ve aslında vücudumuza birçok faydası vardır.

İşte kınanın bilinmeyen faydaları;

Çeşitli cilt hastalıklarından meydana gelen taribatları kına en aza indirmektedir. İçinde bulundurduğu antibakteriyel maddeler sayesinde enfeksiyon, döküntü ve kızarıklık gibi sorunların yanı sıra mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarında da doğal tedavi yöntemi olarak kullanılır.

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Aynı zamanda saç ve saç derine de iyi gelir. Kozmetik ürünlerindeki kimyasal maddeler sonucunda saçın ve saç derisinin pH değeri düşer. Zaman geçtikçe giderek saç ve saç derisinde dökülme meydana gelir. Kına saç köklerinin beslenmesine yardımcı olarak saçınızın daha ipeksi bir görünüm kazanmasını sağlar. Aynı zamanda saç derisinin pH değerini dengeleyerek de; dökülme, kepeklenme ve kuruma gibi sorunların yaşanmasına engel olur.

Çevre etkileri ve genetik sorunlar nedeniyle tırnaklarda kalınlaşma, kırılma ve mantar gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Bazılarımızda çevre etkileri, genetik sorunlar gibi nedenlerden tırnakta kalınlaşma, kırılma ya da mantar gibi sorunlar meydana gelir. Kına bu sorunun çözülmesine de yardımcıdır. Zeytinyağı ve kınayı karıştırarak oluşturacağınız karşımı hem el hem de ayak tırnaklarına sürdüğünüzde bu rahatsızlıklardan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Aynı zamanda bu yöntem ile tırnak yeme alışkanlığını bırakabilirsiniz.

Araştırmalar sonucunda saç ve cilt sorunlarının yanında kına ağız ve diş sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Kına ile gargara yaparsak ağız, dil ve dişte oluşan enfeksiyonu önlemiş oluruz. Aynı zamanda bu gargara ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur.

Kına ile Egzama Tedavisi ve Kınanın vücudumuza olan faydalarından biri de derimizde meydana gelen deformeleri iyileştirmesidir. Kınanın içindeki antibakteriyel içerikler sayesinde döküntü, kızarıklık, enfeksiyon, mantar ve egzamaya gibi cilt sorunlarının önüne geçmektedir. Ve kına zayıflamış cilt hücrelerinin de sağlığını korumaktadır. İyi bir cilt bakımı ile kına doğal ve zararsız bir çözüm olarak hayatımıza girmektedir.

Egzama kaşıntılı bir hastalık türüdür. En bilenen çeşitleri atopik egzama, kontakt dermatit, seboreik egzama ve çocuk bezi egzamasıdır. Egzama, kronik (uzun süreli) veya akut olarak meydana gelmiş olabilir. Egzama bazen yazları daha çok artarak kışları da azalarak devam edebilir. Egzama kronik olarak kaşıntılı kızarıklık ile meydana gelmektedir. Sürekli kaşınan ciltte çatlaklar ve kalınlaşma gelişir. Akut egzama kırmızı, şişkin ve kaşıntılıdır. Ve bazen cilt ve içi sıvı dolu kabarcıklarla kendini gösterir. Egzama meydana gelince cildinizin enfeksiyonlara karşı koruması zayıflamaktadır. Enfeksiyon meydana gelirse hastalık kolayca kötüleşebilir. Egzama tedavisinin amacı kuru cilt, kaşıntı ve enfeksiyon gibi belirtileri en aza indirmektir.

Tedavi uygularken egzamanın o anki durumuna dikkat edilmelidir. Çünkü egzama için bazı dönemlerde daha yoğun tedavi uygulanması gerekebilir. Egzamanın daha kötü olduğu zamanlarda hızlı ve etkili tedavi uygulanması oldukça önemlidir.

Egzama Tedavisinde Kuru Cilt / Yumuşatıcı Krem ve İlaçlar

Eğer cildiniz kuru iste egzamaya zemin hazırlar. Bu sebeple cildinizi nemli tutmalısınız. Nemlendiricilerin yağ içerikleri farklı farklıdır. Cildinizin kuruluk oranına göre yağlı kremler kullanılmalıdır. Eğer isterseniz yulaf ekstresi içeren kremler veya cildin kendi nemini sağlayan karbamid (üre) kullanılabilir. Karbamid (üre) kullanımı sonucu biraz yanma meydana gelebilir ama herhangi bir tehlikesi yoktur. Krem seçerken deneyimlerinizin önemli bir payı vardır. Cilt tipinize uygun olan kremi deneyerek bulabilirsiniz.

Kremlerin çok pahalı olması çok iyi olması anlamına gelmemektedir. Kullanılan kremin parfüm içermediğine emin olmalısınız. Kremi sabah ve akşam olmak üzere iki kere cildinize uygulamalısınız. Ama cildinizde kaşıntı varsa ve cildiniz şiddetli bir şekilde kuru ise nemlendirici daha sık uygulanmalıdır. El yıkama ve duş alma sırasında az sabun kullanımı tavsiye edilir. Cildiniz çok kuru ise haftada 2-4 kere sıvı yağ banyosu cildinize iyi gelecektir.

Yağ banyosu için çok sıcak olmayan, yaklaşık 35 °C, su ile dolu büyük bir küvete 0,5 dl. sıvı yağ eklemelisiniz. 15 – 20 cildinizin çekmesini bekleyin. Duş sırasında ise sabun yerine duş yağı veya nemlendirici krem kullanmalısınız. Sıvı yağ banyosundan önce de cildinizi yıkamalısınız. Eğer cildinizde enfeksiyon varsa veya ateşiniz varsa sıvı yağ banyosu yapmamalısınız.

Egzama Tedavisinde Islak Nandaj

Egzamanızın tedavisi için ıslak bandaj tedavi yöntemini de kullanabilirsiniz. Özellikle gece kaşınmaları olduğu zaman bu yöntemi kullanabilirsiniz. Cildiniz önce güzelce yağlamalısınız. Sonrasında bir kat sıcak, ıslak Tubifast bandajıyla bandajlamalısınız. Sonrasında üstünü kuru bandajla tekrar kapatmalısınız. Bu işlemde kullanılan bandajın Tubifast bandajı olmasına dikkat etmelisiniz.

Egzama Tedavisinde Diğer Tedavi Yöntemleri

Egzamanın en rahatsızlık veren kısmı kaşıntı yatıştırıcı ilaçlardır. Geceleri yaşanan şiddetli kaşıntı ve gece huzursuzluğu halinde kullanılır. Doktorunuzun tavsiye ettiği süre içinde kullanılır. Eğer egzamanız uzun zamandır geçmiyorsa tıbbi ışık tedavisi (UVA + UVB) egzamalarda etkili olabilir. Yetişkinlerde kafa ve boyun bölgelerinde meydana gelen egzamaların tedavisi için fungoral şampuan kullanılabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Egzamaya Ne İyi Gelir?

Egzama ağız çevresinde meydana gelirse yemek öncesi cildinizi korumak ve egzamada daha fazla tahrişi engellemek için vazelin ya da başka bir nemlendirici krem kullanmalısınız. Tabi ki tüm egzama tedavileri bireyseldir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Doğru kullanılırsa kortizon kremleri de egzamalar üzerinde etkilidir. Ancak kortizonlu kremlerin yanlış kullanımı büyük bir sorun oluşturabilir. Doktorunuzun reçete ettiği dozun dışında kullanmamaya özen gösteriniz.

Eğer çocuklara kortizon kullanılacaksa yok etkilerine dikkat edilmelidir, çünkü fazla kortizon kullanımı çocuğun motor gelişimini engelleyebilir. Egzama kaşınma sonucu cilt de yara izleri bırakabilir ve yara izleri olan çocuğunda özgüveni ciddi bir biçimde düşer. Dikkat edilmesi gereken konu cildin düzenli temizlenmesidir.

Egzama İyi Gelen Tavsiyeler

Annenin gebelik sırasında ve çocuğun dünyaya gelmesinden sonra beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Eğer bebekler ilk 4-6 ay da emzirilirse atopik egzama belirtileri geciktirilebilmektedir.

Egzama ve Beslenme İlişkisi

Egzamayı çoğunlukla besin alerjileri de tetikler. Bazı besinler kaşıntı ve tahrişi arttırmaktadır. Bazı besinler inek sütü, yumurta, yer fıstığı, kaju, ceviz, balık, soya, buğday, domates, mandalina, greyfurt, limon, turunç gibi asidik meyveler ve maya gibi besinler egzamayı arttırmaktadır. Bu nedenle egzaması olan bireylerin bu besinler çok tüketmemeleri tavsiye edilir. Kaşıntı ve tahrişi artıran besinler yememeye dikkat edilmeli ve ayrıca hazır paketli besinlerin içeriğindeki katkı maddeleri birçok hastalıklarla birlikte egzama üzerinde de zararlı etkileri vardır. Bu sebeple içeriği bilinmeyen besinlerden uzak durulmalıdır.

Cildinize uygulayacağınız bu alternatif tedavi yöntemlerine başlamadan önce mutlaka yöntemin sizin için bir alerjik reaksiyona sebebiyet verip vermediğiniz doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz. Kına ile Egzama Tedavisi ve bu tarz diğer tedavilerde olumsuz durumların önüne geçmek için mutlaka doktorunuza danışarak tüm alternatif tedavilere başlayın.