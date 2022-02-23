Kimyon tohumu nedir, ne işe yarar? Kimyonun faydaları nelerdir?

Sofraların lezzetli baharatlarından olan kimyonun faydaları kadar ilk hali olan kimyon tohumunun da vücuda birçok faydası vardır.

Kimyon tohumu; maydonozgiller ailesinden olup, bir senelik otsu bir bitkinin tohum kısmı olarak belirtilebilir. Kimyonun bilimsel adı ise; cuminum cyminum şeklindedir. Kimyon, Hint mutfağında çok sık kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra, ülkemizde de çok fazla kullanılmaktadır.

Kimyon Tohumu ne işe yarar?

Kimyon tohumu kimyon baharatının elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kimyon tohumlarının kurutularak öğütülmesi sonucu mutfaklarımızda kullanılan kimyon baharatı elde edilmektedir. Baharat olarak yemeklerimize, salatalarımıza kattığı aromasıyla tanınan kimyon aslında sağlığımız içinde oldukça faydalıdır.

Kimyon tohumu neye iyi gelir?

Kimyon tohumunun sağlık üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Öğütülmüş haliyle de etkili olan tane kimyon özellikle sindirim açısından rahatlama sağlamaktadır. Gaz problemlerinde oldukça etkilidir. Bağışıklığın arttırılmasından uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Doğal olarak vücudunu desteklemek isteyenler kimyon tohumunu salata ve yemeklerde tüketmeye özen göstermektedir. Ayrıca kimyon tohumunu çay olarak tüketmek de mümkündür.

Kimyon tohumu faydaları

Kimyon tohumunun en bilinen faydaları sindirim sistemiyle ilgilidir. Oysaki kimyon ve tane kimyonun farklı olumlu etkileri de bulunmaktadır.

Sindirim sisteminde rahatlama sağlar.

Mide de oluşan şişkinliği giderir. İyi bir gaz gidericidir.

İyi bir demir ve C vitamini kaynağıdır. Kansızlığı önlemeye yardımcıdır.

Bağışıklığın yükselmesinde etkilidir.

Yüksek bir kalsiyum kaynağıdır. Kemik sağlığı açısından önem taşır.

Beyaz kan hücrelerini uyarır. İyi bir antioksidandır.

Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

Balgam söktürücüdür.

İçerdiği E vitamini ile cilt sağlığı açısından yaşlanma etkilerini azaltır.

Yağ yakımını arttırıcı etkisiyle kilo vermek isteyenlerin yardımcısıdır.

Stresin azalmasına yardımcıdır.

Doğal bir sakinleştirici özelliğindedir.

Gevşetici etkisiyle vücudun uykuya geçişini kolaylaştırır.

Antiviral ve antibakteriyeldir.

Gıda kaynaklı rahatsızlıklarda etkilidir.

Kimyonun faydaları

Sindirimi düzenler.

Kas ve kemik gelişimini destekler.

Diyabetin tedavisine yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Gıda kaynaklı hastalıkları önler.

İlaç bağımlığından kurtulmaya destek olur.

Astım ve bronşiti tedavi eder.

Kimyon zayıflamak için nasıl kullanılır?

Kimyon zayıflamak için nasıl kullanılır? 1 su bardağı yoğurda 1 tatlı kaşığı toz kimyon katıp her gün bunu yemeye devam edin. 1 su bardağı suyu cezvede kaynatıp ocaktan alın, içine 1 tatlı kaşığı toz kimyon katıp 5 dk demlemeye bırakıp tüketin.