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Kimyevi gübrelere Özel Tüketim Vergisi geldi

Kimyevi gübre" ya da "gübre hammaddesi" niteliğindeki ürünler 27 Mart 2018 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:26
Kimyevi gübrelere Özel Tüketim Vergisi geldi

Dünya'nın haberine göre kimyasal içerikleri nedeniyle “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler için kiloda yaklaşık 1 Türk Lirası (0,9390 TL) ÖTV alınacak.

Habere göre tarımsal amaçlı kullanılan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil pozisyonda sınıflanmakta ve bu kapsamda ithal ediliyor.

Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.03.2018 tarihinden itibaren, “3824.99.96.90.68” GTİP numarasına dahil olan “kimyevi gübre” ya da “gübre hammaddesi” niteliğindeki ürünler de Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale geldi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:26
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