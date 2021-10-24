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Dünya Kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde korkutan yangın
Dünya

Kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde korkutan yangın

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 22:55:00 - 2021-10-24 22:58:06

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde yangın çıktı.

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarındaki Malta bandıralı Zim Kingston adlı konteyner gemisinde yangın çıktı. Kanada Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, gemideki 16 mürettebatın tahliye edildiği ve kaptanda dahil olmak üzere 5 mürettebatın yangınla mücadele için gemide kaldığı aktarıldı. Açıklamada, çevresel tehlikeler de dahil olmak üzere durumu değerlendirmek için ABD Sahil Güvenliği ile birlikte çalışıldığı ifade edildi.

Geminin çevresinde bir deniz mili boyunca bir acil durum bölgesi kurulduğu ifade edilen açıklamada, "Denizcilere bölgeden uzak durmaları tavsiye ediliyor. Şu anda kıyıdaki insanlar için herhangi bir güvenlik riski yok, ancak durum izlenmeye devam edilecek" denildi. Geminin kimyasal madde taşıdığı ve yangının yayılmaya devam ettiği aktarılırken, şu ana kadar 10 konteynerin yangından etkilendiği fakat yangının henüz gemiye sıçramadığı belirtildi.

Konteyner gemisini yöneten Danaos Shipping Co basına verdiği demeçte, çıkan yangında kimsenin yaralanmadığını ifade ederken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu aktardı.

"Bir çevre felaketi olmasından endişeliyiz"

Çevreci bir örgüt olan Surfrider Foundation Canada Başkanı David Boudinot ise yaptığı açıklamada, geminin Victoria kentinde çok yakın olduğunu belirterek, "Bu son derece endişe verici. Victoria’yı bu gece büyük bir fırtınanın vuracağı tahmin ediliyor. Bunun başka bir çevre felaketi olmasından endişeliyiz" dedi.

Öte yandan geminin geçtiğimiz cuma günü Juan de Fuca Boğazı’nın batısından geçtiği sırada sert hava koşullarıyla karşılaştığı ve denize 40 konteyner düşürdüğü ifade edildi.

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