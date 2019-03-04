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Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6 milyar dolar

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04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6 milyar dolar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Şubat ayı kimya ihracatı, 2018 yılı Şubat ayına göre yüzde 29,8 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Şubat ayı kimya ihracatı, 2018 yılı Şubat ayına göre yüzde 29,8 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece kimya sanayi, 2019 yılında ikinci kez en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Kimya sektörü, 2019 yılı Şubat ayında ihracatını en çok artıran sektörler arasında da yüzde 29,8 ile ikinci oldu.



"Bu yıl yapacağımız yurt içi ve yurt dışı etkinliklerimizle sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz"


Kimya sanayi Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerinden kimya sanayinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor. Kimya sanayi, Ocak ayından sonra Şubat ayında da gösterdiği performansla en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmayı başardı. Şubat ayı kimya ihracatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29,8 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Şubat ayında 1,3 milyar olan kimya ihracatımız, yüzde 29,8 artışla ihracatını en çok artıran sektörler arasında da ikinci oldu. Sektörümüzün bu başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu yıl yapacağımız yurt içi ve yurt dışı etkinliklerimizle sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın da belirttiği hedef ülkeler arasında yer alan Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Amerika pazarının yanı sıra Afrika ülkelerinde de ihracatımız için önemli fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen ihracatçı firmalarımızı potansiyel alıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
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