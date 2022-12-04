Kimya sektörünün ihracatı 11 ayda 30 milyar doları aştı

Türkiye’nin ihracatı kasımda 2021’in aynı döneme göre yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolar oldu. Kimya sektörü ise geçen ay yüzde 9.9 artışla 2.6 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Sektörün 11 aylık ihracatı da yüzde 34.2 artışla 30.7 milyar doları buldu. Kimya sektörü, kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken 11 aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor.

Büyüme trendi sürüyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kasım ayında sektör ihracatımız yüzde 9.9 artışla 2.6 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ise ihracat yüzde 34.2 artışla 30.7 milyar dolara varmıştır” dedi. Pelister, şunları dile getirdi: “Ülkemiz üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.9 büyürken çeyreklik bazda 0.1 daraldı. Büyümenin düşmesinde iç ile dış talepteki azalmanın yanı sıra sanayi üretimindeki ve ihracattaki artışın yavaşlamasının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Küresel gelişmelere baktığımızda resesyon beklentileri, enerji ve hammadde fiyatları gibi olumsuz faktörlere rağmen sınırlı olsa da ülkemizin ihracatını arttırıp büyüme trendini sürdürmesini önemli buluyoruz.”

Çalışmalar hızlandı

Pelister, kimya sektörünün ihracatının artmasına katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Firmaların küresel pazardan daha büyük pay almaları ve yeni bölgelere açılmaları için adımlar attıklarını aktardı. Kasım ayında Özbekistan ve Kenya’ya iki önemli sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pelister, şunları kaydetti: “Beautyworld ME, Medica ve Cosmoprof fuar milli katılım organizasyonlarımız ile ülkemizde düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, Turkchem Eurasia 2022 gibi uluslararası fuarların alım heyetlerini gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak üretim ve ihracata daha fazla katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz.”