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Kimya fabrikasından çıkan duman vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının çevreye saldığı dumanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:10:06 -
Kimya fabrikasından çıkan duman vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının çevreye saldığı dumanlar vatandaşları tedirgin ediyor.


Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü sınırları içinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının çevreye saldığı dumanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bu fabrikanın çevreye yaydığı dumandan rahatsız ve tedirgin olduklarını söyledi. Söz konusu dumanların kötü koktuğunu ve insana nefes aldırmadığını belirtirken köylüler, gazın insana zarar verip vermediğini, filtre kullanılıp kullanılmadığını yetkililerin araştırmasını istediler.



Gece saatlerinde salıyorlar


Köylüler fabrikanın bacalarından dumanları gece saldığını iddia ederek, duman salındığında nefes alamadıklarını söylediler.

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