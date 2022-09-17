Kimsiniz siz, söyleyin? Mafya ve elemanları mı? Gazeteci mi?

Aydın Doğan’ın yanında yıllarca çalışan Doğan Akın’ın “etik ilkelere bağlılık” mavalları ile kurduğu internet sitesindeki mafyaya güzellemeler, suç ve suçlulara yönelik güzellemeler, sol tabanı da rahatsız edecek boyutlara ulaştı..

t24’de yayınlanan son bir haberde, mafya babalarına saygın işadamı tanıtımı yapıldı, mafya babasının sözcülüğünü yapanlara “basın danışmanı”, onlara çıraklık yapanlara da “gazeteci” sıfatları giydirilerek, mafyanın faaliyetleri masumlaştırılmaya ve legalleştirilmeye çalışıldı..

Doğan Akın’ın sitesinde yayınlanan haber üzerine, okurlarımız soruyor: “Mafya’nın basın danışmanı da ne oluyor, söyle Doğan Akın, söyle t24! Mafyaya, sıfatını yazmadan, ismi ile hitap, onu meşrulaştırma değil de nedir?”

t24 internet sitesinde yayınlanan ve diğer sol medyanın da birebir iktibas ettiği haberin başlığında, tam da şu ifadeler yer alıyor:

“Gazeteci Erk Acarer: Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur İstanbul uçağından indirildi, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde”

mafya babasının yakınındaki adamları “gazeteci” diye tanıtan, “basın danışmanı” diye tanıtan Doğan Akın’ın gazeteci tanımı gazetecilik okullarında örnek verilecek “besleme basın” niteliğinde zirve yaparken, bahsi geçen haberin ilk spotunda ise şu ifadeler yer aldı:

“ Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bazı iddiaları gündeme getirdi. Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağırıldığını; buradan önce Sırbistan'a ardından Arnavutluk'a yollandığını yazan Acarer, Olur'un bu sabah 08.30 İstanbul uçağına bindirildiğini ancak avukatların müdahalesiyle geri indirildiğini yazdı. Acarer, "Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde" dedi.”

Mafya babasının etrafındaki çember gittikçe daralırken, t24 de, para kaynaklarının azalması telaşına kapılarak, mafya babasının yakınındaki adamlar arasındaki iç kavgaları, mafya babası Sedat Peker’in başına devletin ödül koyması şeklinde yorumlamaya kalktı..

t24’deki haber, şu rezil anlatımla yayınlandı:

“Paylaşımında ayrıca Peker'in evine yapılan saldırı, başına konduğu iddia edilen 25 milyon dolar ödül ve yakınlarının kurşunlanmasını hatırlatan Acarer, yaşananları "BAE’nin Peker’e mesajı" olarak değerlendirdi. Acarer, "Olanlar 'Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz' diye okunabilir" dedi.

Acarer, Olur'un Türkiye'ye gönderilmesine müdahale edilmesinin diplomatik bir krize neden olabileceği görüşünü savundu.”