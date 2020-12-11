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Yaşam ‘Kimsesizler oteli’ sıcak yuva olmaya devam ediyor
Yaşam

‘Kimsesizler oteli’ sıcak yuva olmaya devam ediyor

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 2010 yılından bu yana devam eden “Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi”, bu yıl da kimsesizler için umut oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:44:00 -
‘Kimsesizler oteli’ sıcak yuva olmaya devam ediyor

Proje kapsamında, kentteki sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor, rehabilitasyonları sağlanıyor ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Kayıp vatandaşlara da sahip çıkılan proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor.

Her kış dönemi açılıyor

Her kış dönemi, söz konusu proje kapsamında açılan kimsesizler oteli, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu. Hali hazırda otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.

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