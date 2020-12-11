‘Kimsesizler oteli’ sıcak yuva olmaya devam ediyor

Proje kapsamında, kentteki sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor, rehabilitasyonları sağlanıyor ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Kayıp vatandaşlara da sahip çıkılan proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor.



Her kış dönemi açılıyor



Her kış dönemi, söz konusu proje kapsamında açılan kimsesizler oteli, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu. Hali hazırda otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.